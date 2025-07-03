  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шабанов получит 975 тысяч долларов за сезон в «Айлендерс». Бонусы – до 3,5 млн (Кевин Уикс)
5

Шабанов получит 975 тысяч долларов за сезон в «Айлендерс». Бонусы – до 3,5 млн (Кевин Уикс)

Максим Шабанов получит 975 тысяч долларов за сезон в «Айлендерс».

Ранее 24-летний форвард подписал с клубом контракт на год.

По информации инсайдера Кевина Уикса, в соглашении предусмотрены бонусы в размере 3,5 млн долларов. Это максимально возможная сумма по договору новичка.

Бонусы разделены на классы «А» и «В». По классу «А» хоккеист может получить по 250 тысяч долларов за каждое из следующих достижений (суммарно не более 1 млн долларов):

• 20 голов;

• 35 передач;

• 60 очков;

• Топ-6 по среднему игровому времени среди форвардов команды (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• Топ-3 по показателю полезности в команде (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• 0,73 и более очка за игру (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• Попадание в сборную новичков по итогам сезона или попадание на Матч звезд НХЛ.

Бонусы класса «В» не могут превышать 2,5 млн долларов и полагаются за одно из следующих достижений:

• Топ-10 в НХЛ по голам, передачам, очкам или очкам в среднем за матч (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• Получение одного из индивидуальных призов по итогам сезона в НХЛ. Для нападающих в зачет идут только «Харт Трофи», «Селки Трофи», «Морис Ришар Трофи» или «Конн Смайт Трофи»;

• Попадание в первую или вторую символическую сборную НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Шабанов, выступавший за «Трактор», стал третьим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ и вторым – в розыгрыше плей-офф.

Он набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах регулярки и добавил к ним 20 (10+10) баллов в 21 игре Кубка Гагарина.

Шабанов стал игроком «Айлендерс». Контракт – на год

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кевина Уикса
logoМаксим Шабанов
logoКевин Уикс
logoНХЛ
logoАйлендерс
деньги
logoТрактор
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Калгари» продлил Фроста на 2 года, кэпхит – 4,38 млн долларов (Puck Pedia)
сегодня, 06:27
Баландин о Шабанове: «В НХЛ будет намного тяжелее. Придется попотеть, чтобы зарекомендовать себя»
3сегодня, 02:35
Шабанов стал игроком «Айлендерс». Контракт – на год
42вчера, 22:25
Главные новости
Обмен Исхакова из ЦСКА в «Металлург» на Зернова подтвержден
1117 минут назад
Игорь Ларионов: «В футболе хотел бы тренировать «СКА Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности»
27сегодня, 06:00
40-летний Бернс перешел в «Колорадо» на год с зарплатой 1 млн долларов. Бонусы – 3 млн
57сегодня, 04:59
«Сент-Луис» подписал Пьюса Сутера на 2 года, кэпхит – 4,13 млн долларов
3сегодня, 04:26
Нюквист перешел в «Виннипег». Контракт – на год с зарплатой 3,25 млн долларов
16сегодня, 02:21
«Питтсбург» подтвердил подписание Алексеева. Контракт – на год с зарплатой 775 тысяч долларов
8сегодня, 02:02
Шабанов стал игроком «Айлендерс». Контракт – на год
42вчера, 22:25
Мартин заработает 110 млн рублей за 2 года по контракту с ЦСКА (Metaratings)
3вчера, 20:21
Черкас о Ротенберге: «Динамо» выйдет на новый уровень в подготовке резерва. В СКА он проявил себя как хороший менеджер, у него огромный опыт в построении клубной вертикали»
12вчера, 20:11
Заврагин не хочет уходить из СКА, сообщил агент: «Он будет первым номером, надеюсь. Желаю ему съесть всех конкурентов»
5вчера, 19:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Вегас» продлил контракт с Корчаком на 4 года и 13 млн долларов. У защитника 41 игра и 0+10 в прошлом сезоне
2 минуты назад
«Калгари» продлил Фроста на 2 года, кэпхит – 4,38 млн долларов (Puck Pedia)
сегодня, 06:27
Никитин еще не отдыхал после сезона: «Слава богу, что работа — мое любимое занятие. Иногда и на ней отдыхаешь. Свободное время посвящаю семье»
6сегодня, 02:52
Баландин о Шабанове: «В НХЛ будет намного тяжелее. Придется попотеть, чтобы зарекомендовать себя»
3сегодня, 02:35
«Нью-Джерси» продлил контракт с Глэссом на 2 года, кэпхит – 2,5 млн долларов
1вчера, 21:12
Щитов о трансферах ЦСКА: «С Никитиным все будут обсуждать, без его ведома там делаться ничего не будет, думаю. Он сумеет привести клуб к чемпионству»
вчера, 20:59
«Вегас» продлил контракты со Смитом и Саадом на год. Форварды заработают по 2 млн долларов
2вчера, 20:49
Сушинский о «Ладе» в Западной конференции: «Сэкономят на перелетах, поздравляю. Будут ли шансы на плей-офф – не знаю»
вчера, 20:32
«Эдмонтон» подписал контракт с Лазаром на год с зарплатой 775 тысяч долларов
7вчера, 19:58
Буцаев о Кузнецове: «Может играть в НХЛ, его опыт и мастерство безоговорочно. Дай бог, чтобы он много лет приносил пользу хоккею»
2вчера, 19:11