Шабанов попрощался с болельщиками «Трактора»: «Спасибо за все, Челябинск! Это было потрясающее время, которое навсегда останется в моем сердце! Родная, черно-белая команда»
Максим Шабанов попрощался с болельщиками «Трактора».
Ранее 24-летний экс-форвард «Трактора» подписал 1-летний контракт с «Айлендерс».
«Спасибо за все, Челябинск! За вашу поддержку, доброту и любовь!
Это было потрясающее время, которое навсегда останется в моем сердце! Родная, черно-белая команда», – написал Максим Шабанов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Максима Шабанова
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