Шабанов попрощался с болельщиками «Трактора»: «Спасибо за все, Челябинск! Это было потрясающее время, которое навсегда останется в моем сердце! Родная, черно-белая команда»

Максим Шабанов попрощался с болельщиками «Трактора».

Ранее 24-летний экс-форвард «Трактора » подписал 1-летний контракт с «Айлендерс ».

«Спасибо за все, Челябинск! За вашу поддержку, доброту и любовь!

Это было потрясающее время, которое навсегда останется в моем сердце! Родная, черно-белая команда», – написал Максим Шабанов .