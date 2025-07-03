Крикунов о Шабанове в НХЛ: «Дацюк тоже уехал в зрелом возрасте и спокойно заиграл. У Максима хорошие шансы засверкать»

Владимир Крикунов сравнил Максима Шабанова с Павлом Дацюком.

Ранее 24-летний форвард, выступавший в Фонбет чемпионате КХЛ за «Трактор», подписал контракт новичка с «Айлендерс ».

«Шабанов – уже сложившийся игрок, который умеет забивать. В КХЛ не все умеют забивать. У Шабанова есть хорошие шансы стать значимым игроком в НХЛ, засверкать там.

Главное, чтобы смог адаптироваться. В НХЛ все-таки играют побыстрее, чем у нас, игроки более качественные.

Дацюк тоже уехал в НХЛ в зрелом возрасте, ему было 23 года тогда. И спокойно заиграл. Шабанову – 24. Максим тоже игрок со своим видением хоккея. Дай бог, чтобы у него все получилось за океаном.

Я за то, чтобы ребята пробовали свои силы в НХЛ. Иначе если не поедут, начнут жалеть потом, что не использовали шанс», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .

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