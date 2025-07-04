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Агент Зернова об обмене игрока в ЦСКА: «Все получилось спонтанно, но обе стороны в итоге оказались довольны сделкой, а это самое главное»

Агент Дениса Зернова прокомментировал переход форварда в ЦСКА из «Металлурга».

– Как прокомментируете обмен Дениса Зернова в ЦСКА?

– С одной стороны, все получилось спонтанно, но обе стороны в итоге оказались довольны сделкой, а это самое главное.

– Контракт Дениса с армейцами будет переподписан на новых условиях?

– Да, двухлетний контракт Дениса с ЦСКА будет переподписан на новых условиях, – сказал агент Александр Черных.

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Громкий обмен в КХЛ: ЦСКА и «Магнитка» махнулись своими центрами

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoДенис Зернов
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
Александр Черных
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