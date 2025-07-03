Обмен Исхакова из ЦСКА в «Металлург» на Зернова подтвержден
Обмен Руслана Исхакова из ЦСКА на Дениса Зернова из «Металлурга» подтвержден.
Исхаков стал игроком армейского клуба в 2024 году, вернувшись из Северной Америки.
На счету 24-летнего форварда 29 (12+17) очков за 60 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и 2 (1+1) очка в 5 играх плей-офф.
29-летний Зернов выступал за «Металлург» с 2021 года.
В прошедшем сезоне он набрал 22 (11+11) очка в 49 матчах в регулярном чемпионате и сделал 2 результативные передачи в 6 играх плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости