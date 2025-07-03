Зернов переподпишет договор с ЦСКА после обмена из «Металлурга». Форвард получит 50 млн в следующем сезоне, а не 75 (Артур Хайруллин)
Денис Зернов переподпишет договор с ЦСКА после обмена из «Металлурга».
Сегодня 29-летний нападающий перешел в армейский клуб.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Зернов должен был получить 75 млн рублей за предстоящий сезон.
По новому контракту форвард заработает 50 млн рублей в следующем году, а также 65 млн рублей за сезон-2026/27.
В прошедшем сезоне Зернов набрал 22 (11+11) очка в 49 матчах в регулярном чемпионате и сделал 2 результативные передачи в 6 играх плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости