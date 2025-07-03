Зернов назвал Разина инициатором его обмена из «Металлурга». Форвард перешел в ЦСКА

Денис Зернов назвал Андрея Разина инициатором его обмена из «Металлурга».

В результате сделки клуб из Магнитогорска получил нападающего Руслана Исхакова.

«Инициатором моего обмена стал Андрей Разин », – заявил Зернов .

29-летний форвард набрал в прошедшем сезоне 22 (11+11) очка в 49 матчах за «Металлург » в регулярном чемпионате и сделал 2 передачи в 6 играх плей-офф.

Зернов переподпишет договор с ЦСКА после обмена из «Металлурга». Форвард получит 50 млн в следующем сезоне, а не 75 (Артур Хайруллин)