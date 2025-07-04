Лемтюгов о Ротенберге в «Динамо»: «Плюсов больше, чем минусов. Он умеет организовывать и заинтересовывать хоккеистов, академии уделят большее внимание»
Николай Лемтюгов прокомментировал назначение Романа Ротенберга в «Динамо».
Ранее стало известно, что бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров бело-голубых. Он займется развитием детско-юношеского и молодежного хоккея в клубе.
«Роман Борисович умеет организовывать и заинтересовывать хоккеистов. Он понимает, как работают даже самые мельчайшие моменты, которые могут помочь оформить больший комфорт для хоккеистов.
Той же академии сейчас будет уделено большее внимание, а значит, будет больше желающих приехать на просмотр именно в «Динамо». Это тоже плюс.
Так что в этом назначении однозначно больше плюсов, чем минусов», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет чемпионата КХЛ Николай Лемтюгов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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