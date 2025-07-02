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Глазов о Ротенберге: «В СКА не получилось, попробует реализовать себя в «Динамо». Будем надеяться, что все плохое он оставит в Питере»

Сергей Глазов высказался о назначении Романа Ротенберга в «Динамо».

Московский клуб ранее сообщил, что Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

– Трудно сказать, как поменяется судьба «Динамо» с приходом туда Романа Ротенберга. Человек он непредсказуемый, но и незаурядный. Будем надеяться, что все хорошее, что у него есть, он возьмет с собой в «Динамо», а все плохое оставит в Питере, где работал в СКА.

– Раз Ротенберга пригласили заниматься детско-юношеским хоккеем в «Динамо», значит, он специалист в этом деле?

– Он ведет большую работу по развитию хоккея, это нельзя отрицать. Я уважаю его за это. Человек родился, полюбил хоккей и предан ему. Что тут плохого? Не получилось у него что-то в СКА, теперь он попробует реализовать себя в «Динамо».

Во всяком случае, Роман Борисович всем своим видом показывает, что заинтересован остаться в хоккее, хочет приносить ему пользу. Этого у него не отнять.

– Не будет он в «Динамо» подбираться к пульту управления командой, который держит главный тренер?

– В нашей жизни все возможно – так вам скажу. Все зависит от результатов команды, как пойдут дела, тем более что Роман Ротенберг имеет большой опыт работы главным тренером СКА.

– Профессия – из тех, которая не «отпускает»?

– Конечно, главный тренер – человек, который всегда на виду. От него зависит судьба команды. Ему и лавровый венок, в случае побед, и костер наказания, в случае неудачи. Профессия «затягивает», – сказал бывший игрок СКА Сергей Глазов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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