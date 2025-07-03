Кирилл Сафронов: «При Ротенберге в Петербурге в разы вырос интерес к хоккею. Поход на матч стал для людей праздником. Про СКА много говорили, он создал очень интересный продукт»

Кирилл Сафронов прокомментировал назначение Романа Ротенберга в «Динамо».

Московский клуб ранее сообщил, что экс-тренер СКА вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

«При Ротенберге в Санкт-Петербурге в разы вырос интерес к хоккею. Поход на матч стал для людей праздником. Это и предматчевые шоу, множество активностей, красиво презентовали игроков. Да и в целом про СКА много говорили.

В этом плане Ротенберг создал очень интересный продукт. Так что не просто так его пригласили в «Динамо». Значит, там стоят задачи, которые Роман Борисович способен выполнить хорошо. Думаю, что у него все должно получиться», – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.