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Давыдов о Ротенберге в «Динамо»: «Очень обрадовал этот ход. Он в Питере запустил много молодежи. Может, теперь у нас найдут и раскроют новых Никишина и Демидова»

Виталий Давыдов рад, что Роман Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо».

Ожидается, что бывший главный тренер СКА будет курировать развитие молодежного хоккея в московском клубе. 

– Виталий Семенович, интернет всю неделю обсуждает назначение на молодежный участок «Динамо» Романа Ротенберга. Интересно ваше мнение – как легенды бело-голубых.

– Меня очень сильно обрадовал этот трансферный ход нашего клуба. Посмотрите, как раскочегарились наши московские конкуренты – ЦСКА назначает Никитина, «Спартак» на три года продлевает Жамнова. В столице конкуренция становится еще более острой – и в такой ситуации нам надо было закрыть тот участок работы, в котором не все получалось.

– Молодежный?

– Да, за последний год из молодых у нас более-менее выстрелил разве что Кудашов-младший. Очень переживаю из-за Рябкина, как я его называю, Тяпкина – такой талант, но пока его бросает по волнам. То же самое в атаке у талантливого Чернышова – тоже предпочел уехать куда-то в Америку.

Этот участок работы нам нужно было подтягивать. И тут приходит Ротенберг, который в Питере запустил много молодежи и создавал такие условия, что молодые тянулись именно в СКА, в их хоккейный город. Плюс он возглавляет сборную России 25, а значит, не понаслышке знает каждого молодого таланта, что очень важно. Сильный ход.

Поэтому у меня большие ожидания от его работы в «Динамо». Можно помечтать, что теперь у нас найдут и раскроют нового Никишина и нового Демидова. Понятно, что такие таланты – товар штучный, появляются не каждый год, но нужно к этому стремиться.

– Вас удивило, что в прессе это назначение вызвало такой резонанс?

– Так наши СМИ заточены на Ротенберга, обсуждается каждое слово, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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