«Динамо» подпишет просмотровый контракт с Кисаковым. 22-летний форвард провел три сезона в АХЛ

«Динамо» подпишет просмотровый контракт с Александром Кисаковым.

22-летний нападающий вернется в клуб после трех лет в Северной Америке. Кисаков выступал за фарм-клуб «Баффало » в АХЛ.

В минувшем сезоне на его счету 13 игр и 4 (3+1) очка. Всего в лиге он провел 93 матча и набрал 25 (14+11) баллов.

Форвард уехал после окончания чемпионата-2021/22, в котором набрал 63 (26+37) очка в 57 матчах за МХК «Динамо » в Olimpbet МХЛ и четырежды выходил на лед в Фонбет чемпионате КХЛ.

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