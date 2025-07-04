У Орлова полный запрет на обмен в 1-м сезоне по контракту с «Сан-Хосе». Во 2-м защитник предоставит список из 15 команд, куда согласен перейти

У Дмитрия Орлова полный запрет на обмен в 1-м сезоне по контракту с «Сан-Хосе».

33-летний защитник подписал с «Шаркс» 2-летний контракт со средней зарплатой (кэпхитом) 6,5 миллиона долларов.

В обоих сезонах часть денег игрок получит в виде подписных бонусов (авансов) – 2 млн в первом сезоне и 1,5 во втором.

В первом сезоне будет действовать полный запрет на обмен без согласия игрока (NTC). Во втором сезоне – ограничение на обмен, хоккеист предоставит список из 15 команд, куда согласен перейти.