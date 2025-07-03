Генменеджер «Сан-Хосе»: «Орлов – двусторонний защитник, который демонстрирует силовую игру и универсальность на льду. У него богатый опыт выступлений в НХЛ, мы рады получить его»
Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о подписании Дмитрия Орлова.
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 6,5 млн долларов в год в среднем.
«Дмитрий – сильный двусторонний защитник, который демонстрирует силовую игру и универсальность на льду.
У него богатый опыт выступлений в НХЛ, как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, его чемпионский опыт в Кубке Стэнли является ценным дополнением к нашей команде. Мы рады получить его», – сказал генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.
Напомним, в 2018 году Дмитрий Орлов стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе»
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