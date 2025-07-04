«Сан-Хосе» достиг пола зарплат, подписав Орлова и забрав Ледди. Сейчас в НХЛ до него не достает лишь «Анахайм», клуб еще не продлил Достала и Мактавиша

«Сан-Хосе» достиг пола зарплат, подписав Дмитрия Орлова и забрав Ника Ледди.

«Шаркс» пополнили состав двумя защитниками. Клуб подписал контракт с Дмитрием Орловым (на 2 года, кэпхит – 6,5 миллиона долларов), а также забрал Ника Ледди (кэпхит – 4 млн) с драфта отказов «Сент-Луиса».

По данным PuckPedia, «акулы» достигли пола зарплат (70,6 млн долларов) – сейчас у них в платежке 71,6 млн.

Таким образом, из 32 клубов лиги на данный момент только «Анахайм » не достигает пола – сейчас у клуба 66,5 млн в платежке.

При этом «Дакс» еще не подписали новые контракты с ограниченно свободными агентами – вратарем Лукашем Досталом, защитником Дрю Хеллесоном и форвардом Мэйсоном Мактавишем .