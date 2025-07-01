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  • Агент Черных об НХЛ: «Выбор на драфте ничего не значит – некоторые уехали и играют в фарм-клубе. Для Панарина – счастье быть незадрафтованным, у Шабанова большой выбор клубов»
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Агент Черных об НХЛ: «Выбор на драфте ничего не значит – некоторые уехали и играют в фарм-клубе. Для Панарина – счастье быть незадрафтованным, у Шабанова большой выбор клубов»

Агент Александр Черных заявил, что драфт НХЛ ничего не значит для игроков.

– Даже если игрок задрафтован, не всегда надо ехать за океан. Некоторые хоккеисты уехали и который год уже играют в фарм-клубе без вариантов подняться в НХЛ.

Они могли бы играть в КХЛ, которая намного сильнее АХЛ, и зарабатывать там хорошие деньги, а не думали бы, как сэкономить. В фарм-клубах на самом деле небольшие зарплаты. А потом, когда возвращаются, их не видно.

– Вы рекомендуете игрокам ехать уже в более зрелом возрасте?

– У каждого свой путь. В других агентствах говорят: «Тебя задрафтовали, значит, теперь будет жизнь фонтаном бить». Выбор на драфте ничего не значит. Много было случаев, когда игроки, выбранные в первом раунде, не смогли заиграть на высоком уровне.

У задрафтованных больше опций, так как они могут съездить в тренировочный лагерь. Но для таких игроков, как Артемий Панарин, счастье быть незадрафтованными.

Вот сейчас у Максима Шабанова большой выбор клубов. Как это так раньше было у Максима Цыплакова. Поэтому незадрафтованным игрокам не стоит отчаиваться, – заявил агент Александр Черных.

Агент Шабанова сказал, что форвард интересен «Юте», «Вегасу», «Бостону» и «Айлендерс»: «Критерий выбора один. Надо понять, где у него будет место в составе»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Александр Черных
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
logoМаксим Шабанов
Драфт НХЛ
logoКХЛ
logoМаксим Цыплаков
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