ЦСКА обменял Соколова в «Торпедо», получив права на Коваленко
ЦСКА обменял Егора Соколова в «Торпедо».
В результате сделки армейцы получили спортивные права на Николая Коваленко.
Напомним, ЦСКА позавчера подписал контракт с Соколовым. Сообщалось, что 25-летний форвард получит 35 млн рублей по соглашению.
Коваленко провел прошлый сезон в НХЛ. В 57 матчах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков. С 1 июля он стал ограниченно свободным агентом.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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