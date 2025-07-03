ЦСКА обменял Соколова в «Торпедо», получив права на Коваленко

ЦСКА обменял Егора Соколова в «Торпедо».

В результате сделки армейцы получили спортивные права на Николая Коваленко .

Напомним, ЦСКА позавчера подписал контракт с Соколовым. Сообщалось , что 25-летний форвард получит 35 млн рублей по соглашению.

Коваленко провел прошлый сезон в НХЛ. В 57 матчах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков. С 1 июля он стал ограниченно свободным агентом.

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