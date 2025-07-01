ЦСКА подписал контракт с Соколовым на год. У 25-летнего форварда рекорд по очкам в АХЛ для россиян – 229 за 324 матча

ЦСКА подписал контракт с Егором Соколовым.

Соглашение между армейским клубом и 25-летним форвардом рассчитано на год.

Соколов выступал в Северной Америке с 2017-го. За это время он принял участие в 324 матчах в АХЛ с учетом плей-офф и набрал 229 (99+130) очков. Это рекорд лиги среди россиян.

На уровне НХЛ у Соколова 13 игр и 2 (1+1) очка за «Оттаву».

Прошлый сезон нападающий провел в составе «Тусона», фарм-клуба «Юты ». В его активе 44 (22+22) очка в 72 матчах чемпионата АХЛ и 3 игры в плей-офф.

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