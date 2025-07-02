Мартин заработает 110 млн рублей за 2 года по контракту с ЦСКА (Metaratings)
Зарплата Спенсера Мартина в ЦСКА – 110 млн рублей за два года.
Об этом сообщает Metaratings. В среду армейцы объявили о заключении двухлетнего соглашения с 30-летним канадским вратарем.
По ходу карьеры Мартин провел 66 матчей в НХЛ за «Колорадо», «Ванкувер», «Коламбус» и «Каролину», а также 253 игры в АХЛ с учетом плей-офф.
На его счету 9 матчей за «Харрикейнс» в прошлом сезоне, 84,6% сэйвов и коэффициент надежности 3,89.
В АХЛ у Мартина 31 игра в регулярном чемпионате, 90,9% отраженных бросков, коэффициент надежности – 2,34.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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