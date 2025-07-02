0

Мартин заработает 110 млн рублей за 2 года по контракту с ЦСКА (Metaratings)

Зарплата Спенсера Мартина в ЦСКА – 110 млн рублей за два года.

Об этом сообщает Metaratings. В среду армейцы объявили о заключении двухлетнего соглашения с 30-летним канадским вратарем. 

По ходу карьеры Мартин провел 66 матчей в НХЛ за «Колорадо», «Ванкувер», «Коламбус» и «Каролину», а также 253 игры в АХЛ с учетом плей-офф.

На его счету 9 матчей за «Харрикейнс» в прошлом сезоне, 84,6% сэйвов и коэффициент надежности 3,89.

В АХЛ у Мартина 31 игра в регулярном чемпионате, 90,9% отраженных бросков, коэффициент надежности – 2,34.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoСпенсер Мартин
деньги
logoЦСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА подписал контракт с Мартином на 2 года. Вратарь провел за «Каролину» 9 матчей в прошлом сезоне
16сегодня, 11:29
Соколов получит 35 млн рублей от ЦСКА за следующий сезон (Михаил Зислис)
2вчера, 13:02
Бучельников о снятии «Витязя»: «Трагедия для жителей Балашихи. В апреле не было никаких предпосылок для подобного развития событий, сложности начались в мае»
525 июня, 13:39
Главные новости
Черкас о Ротенберге: «Динамо» выйдет на новый уровень в подготовке резерва. В СКА он проявил себя как хороший менеджер, у него огромный опыт в построении клубной вертикали»
117 минут назад
Заврагин не хочет уходить из СКА, сообщил агент: «Он будет первым номером, надеюсь. Желаю ему съесть всех конкурентов»
349 минут назад
Алексеев перешел в «Питтсбург» из «Вашингтона». Контракт – на год с кэпхитом 775 тысяч долларов (PuckPedia)
657 минут назад
Глазов о Ротенберге: «В СКА не получилось, попробует реализовать себя в «Динамо». Будем надеяться, что все плохое он оставит в Питере»
10сегодня, 18:56
Игорь Ларионов: «Мировой спорт без России жить не может. Международные федерации поставили барьеры нашим спортсменам, это несправедливо»
10сегодня, 18:44
Крикунов о Кузнецове: «В НХЛ пару лет способен провести. Сорвется Евгений или нет – не знаю. Если он хочет играть, все получится»
5сегодня, 17:49
Губерниев про отстранение России: «Если у россиян из НХЛ был бы шанс поехать на ОИ в нейтральном статусе, все бы согласились как миленькие. Бобровский лукавит»
7сегодня, 17:42
Агент Гусева: «С Ротенбергом у Никиты конфликта нет, его появление в «Динамо» не помешает. Тренер команды – Кудашов, изменений не было»
9сегодня, 17:29
ЦСКА обменял Исхакова в «Металлург» на Зернова («Чемпионат»)
37сегодня, 17:19
Щитов о том, может ли Ротенберг стать тренером «Динамо»: «Удивляться не стоит, все возможно. В его приходе для клуба больше плюсов»
12сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» подписал контракт с Лазаром на год с зарплатой 775 тысяч долларов
130 минут назад
Буцаев о Кузнецове: «Может играть в НХЛ, его опыт и мастерство безоговорочно. Дай бог, чтобы он много лет приносил пользу хоккею»
2сегодня, 19:11
Никитин о реакции Радулова на уход тренера в ЦСКА: «Обсудили, как дальше жить, он все адекватно понимал. В его карьере были моменты, когда нужна такая перезагрузка»
4сегодня, 18:31
Баландин о Кравцове: «Переоценивает себя как игрока, в плей-офф его не видно. В НХЛ вряд ли что-то получится, лучше остаться в «Тракторе»
сегодня, 18:20
«Питтсбург» подписал Брэзо на 2 года, кэпхит – 1,5 млн долларов
3сегодня, 18:07
Шестеркин о «Локомотиве»: «Чемпионство напрашивалось. У них хорошая организация, штаб, все ребята играют на высоком уровне»
сегодня, 17:07
Васильев о желании Бобровского играть за Россию с флагом и гимном: «Он патриот своей страны, хоть и играет за океаном. Пример всем нашим спортсменам»
3сегодня, 16:21
Гизатуллин вошел в штаб Кудашова в «Динамо». Он был тренером в «Адмирале» с 2022-го
1сегодня, 15:49
Агент Гусева: «Динамо» – приоритет, других вариантов на сегодня нет. Окончательное решение пока не принято»
1сегодня, 15:37
Майоров о новом контракте Жамнова со «Спартаком»: «У клуба все идет по плану, два сезона играли достойно. За один год команда не делается»
1сегодня, 15:03