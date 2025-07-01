Соколов получит 35 млн рублей от ЦСКА за следующий сезон (Михаил Зислис)

Егор Соколов заработает 35 млн рублей в ЦСКА за следующий сезон.

Ранее 25-летний форвард подписал контракт с армейским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Соколов получит 35 миллионов рублей за сезон-2025/26.

Минувший сезон нападающий провел в составе фарм-клуба «Юты». В его активе 44 (22+22) очка в 72 матчах чемпионата АХЛ и 3 игры в плей-офф.