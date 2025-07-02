«Рейнджерс» продлят К’Андре Миллера и обменяют его в «Каролину». Контракт – на 8 лет, кэпхит – 7,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)
«Рейнджерс» работают над обменом К’Андре Миллера в «Каролину».
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, игрок подпишет контракт на 8 лет с кэпхитом 7,5 млн долларов.
«Рейнджерс» продлят соглашение защитника, после чего обменяют его в «Харрикейнс».
В сезоне-2024/25 К’Андре Миллер набрал 27 (7+20) очков в 74 играх регулярки.
Средняя зарплата защитника по прошлому контракту составляла 3,87 млн долларов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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