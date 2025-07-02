«Рейнджерс» продлят К’Андре Миллера и обменяют его в «Каролину». Контракт – на 8 лет, кэпхит – 7,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)

«Рейнджерс» работают над обменом К’Андре Миллера в «Каролину».

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, игрок подпишет контракт на 8 лет с кэпхитом 7,5 млн долларов.

«Рейнджерс» продлят соглашение защитника, после чего обменяют его в «Харрикейнс».

В сезоне-2024/25 К’Андре Миллер набрал 27 (7+20) очков в 74 играх регулярки.

Средняя зарплата защитника по прошлому контракту составляла 3,87 млн долларов.