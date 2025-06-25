Тарасенко – 16-й в топ-40 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Любушкин – 28-й, Петерка – 1-й, Кайру – 2-й, Байрэм – 3-й
Владимир Тарасенко вошел в список игроков НХЛ, которых могут обменять.
Daily Faceoff составил топ-40 кандидатов на обмен в межсезонье.
Список возглавил нападающий «Баффало» Джон-Джейсон Петерка.
1. Джон-Джейсон Петерка («Баффало»)
2. Джордан Кайру («Сент-Луис»)
3. Боуэн Байрэм («Баффало»)
4. К’Андре Миллер («Рейнджерс»)
5. Расмус Андерссон («Калгари»)
6. Марко Росси («Миннесота»)
7. Эвандер Кэйн («Эдмонтон»)
8. Жан-Габриель Пажо («Айлендерс»)
9. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»)
10. Ноа Добсон («Айлендерс»)
...16. Владимир Тарасенко («Детройт»)
...28. Илья Любушкин («Даллас»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
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