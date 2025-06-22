К’Андре Миллер интересен 12-15 клубам НХЛ. «Рейнджерс» готовы обменять 25-летнего защитника (Daily Faceoff)
От 12 до 15 клубов НХЛ интересуются К’Андре Миллером.
Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
25-летний защитник «Рейнджерс» станет ограниченно свободным агентом 1 июля. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) по действующему контракту составляет 3,87 млн долларов.
Отмечается, что Миллер может рассчитывать на существенно большую сумму в случае подписания долгосрочного соглашения. Клуб из Нью-Йорка готов обменять хоккеиста.
В минувшем сезоне Миллер провел 74 матча и набрал 27 (7+20) очков при полезности «0».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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