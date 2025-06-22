К’Андре Миллер интересен 12-15 клубам НХЛ. «Рейнджерс» готовы обменять 25-летнего защитника (Daily Faceoff)

От 12 до 15 клубов НХЛ интересуются К’Андре Миллером.

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

25-летний защитник «Рейнджерс » станет ограниченно свободным агентом 1 июля. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) по действующему контракту составляет 3,87 млн долларов.

Отмечается, что Миллер может рассчитывать на существенно большую сумму в случае подписания долгосрочного соглашения. Клуб из Нью-Йорка готов обменять хоккеиста.

В минувшем сезоне Миллер провел 74 матча и набрал 27 (7+20) очков при полезности «0».

«Тампа», «Рейнджерс», «Коламбус», «Ванкувер», «Айлендерс» и «Чикаго» интересуются Петеркой. «Баффало» рассмотрит обмен форварда на готовых игроков (The Fourth Period)