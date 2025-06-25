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  • Тарасенко – 27-й в топ-30 кандидатов на обмен по версии The Athletic, Андерссон – 1-й, Байрэм – 2-й, Росси – 3-й, Эвандер Кэйн – 4-й
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Тарасенко – 27-й в топ-30 кандидатов на обмен по версии The Athletic, Андерссон – 1-й, Байрэм – 2-й, Росси – 3-й, Эвандер Кэйн – 4-й

Владимир Тарасенко вошел в список игроков НХЛ, которых могут обменять.

The Athletic составил топ-30 кандидатов на обмен в межсезонье. Список возглавил защитник «Калгари» Расмус Андерссон

1. Расмус Андерссон («Калгари»)

2. Боуэн Байрэм («Баффало»)

3. Марко Росси («Миннесота»)

4. Эвандер Кэйн («Эдмонтон»)

5. К’Андре Миллер («Рейнджерс»)

6. Мэтт Дамба («Даллас»)

7. Джон-Джейсон Петерка («Баффало»)

8. Джейсон Робертсон («Даллас»)

9. Брайан Раст («Питтсбург»)

10. Джон Гибсон («Анахайм»)

11. Виктор Арвидссон («Эдмонтон»)

12. Чарли Койл («Колорадо»)

13. Джаред Макканн («Сиэтл»)

14. Эрик Карлссон («Питтсбург»)

15. Николас Хаг («Вегас»)

16. Марио Ферраро («Сан-Хосе»)

17. Матиас Маччелли («Юта»)

18. Тэтчер Демко («Ванкувер»)

19. Ноа Добсон («Айлендерс»)

20. Жан-Габриель Пажо («Айлендерс»)

21. Калле Йернкрук («Торонто»)

22. Давид Кемпф («Торонто»)

23. Маттиас Самуэльссон («Баффало»)

24. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»)

25. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

26. Коннор Мерфи («Чикаго»)

27. Владимир Тарасенко («Детройт»)

28. Морган Гики («Бостон»)

29. Элвис Мерзликин («Коламбус»)

30. Ник Робертсон («Торонто»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoВладимир Тарасенко
logoДетройт
logoКалгари
logoРасмус Андерссон
возможные переходы
logoНХЛ
logoВегас
logoВиктор Арвидссон
logoСиэтл
logoНиколас Хаг
logoДжаред Макканн
logoПиттсбург
logoМарио Ферраро
logoЮта
logoМатиас Маччелли
logoСан-Хосе
logoБрайан Раст
logoЧарли Койл
logoКолорадо
logoДавид Кемпф
logoМаттиас Самуэльссон
logoЭрик Карлссон
logoКоннор Мерфи
logoКалле Йернкрук
logoЭвандер Кэйн
logoДжейсон Робертсон
logoЧикаго
logoНэшвилл
logoТэтчер Демко
logoВанкувер
logoЭлиас Петтерссон
logoМиннесота
logoАйлендерс
logoМэтт Дамба
logoБостон
logoАнахайм
logoК'Андре Миллер
logoБоуэн Байрэм
logoТоронто
logoЖан-Габриель Пажо
logoДжонатан Маршессо
logoБаффало
logoНоа Добсон
logoДжон Гибсон
logoДаллас
logoНик Робертсон
logoМарко Росси
logoДжон-Джейсон Петерка
logoЭдмонтон
logoКоламбус
logoМорган Гики
logoЭлвис Мерзликин
logoРейнджерс
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