Тарасенко – 27-й в топ-30 кандидатов на обмен по версии The Athletic, Андерссон – 1-й, Байрэм – 2-й, Росси – 3-й, Эвандер Кэйн – 4-й
The Athletic составил топ-30 кандидатов на обмен в межсезонье. Список возглавил защитник «Калгари» Расмус Андерссон.
1. Расмус Андерссон («Калгари»)
2. Боуэн Байрэм («Баффало»)
3. Марко Росси («Миннесота»)
4. Эвандер Кэйн («Эдмонтон»)
5. К’Андре Миллер («Рейнджерс»)
6. Мэтт Дамба («Даллас»)
7. Джон-Джейсон Петерка («Баффало»)
8. Джейсон Робертсон («Даллас»)
9. Брайан Раст («Питтсбург»)
10. Джон Гибсон («Анахайм»)
11. Виктор Арвидссон («Эдмонтон»)
12. Чарли Койл («Колорадо»)
13. Джаред Макканн («Сиэтл»)
14. Эрик Карлссон («Питтсбург»)
15. Николас Хаг («Вегас»)
16. Марио Ферраро («Сан-Хосе»)
17. Матиас Маччелли («Юта»)
18. Тэтчер Демко («Ванкувер»)
19. Ноа Добсон («Айлендерс»)
20. Жан-Габриель Пажо («Айлендерс»)
21. Калле Йернкрук («Торонто»)
22. Давид Кемпф («Торонто»)
23. Маттиас Самуэльссон («Баффало»)
24. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»)
25. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
26. Коннор Мерфи («Чикаго»)
27. Владимир Тарасенко («Детройт»)
28. Морган Гики («Бостон»)
29. Элвис Мерзликин («Коламбус»)
30. Ник Робертсон («Торонто»).