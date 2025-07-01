«Вашингтон» может продлить контракт с Фегервары на 7 лет и 6 млн долларов за сезон (Эллиотт Фридман)

«Вашингтон» может продлить контракт с Мартином Фегервары на 7 лет.

Действующее соглашение 25-летнего защитника из Словакии действует до 30 июня 2026 года. Через год он может стать ограниченно свободным агентом. С 1 июля 2025-го «Вашингтон » получит право на продление договора.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман ожидает, что «Кэпиталс» постараются решить вопрос с новым контрактом игрока в ближайшее время. По его словам, Фегервары получит 6 млн долларов за сезон по семилетнему соглашению.

В минувшем регулярном чемпионате защитник провел 81 матч и набрал 25 (5+20) очков при полезности «плюс 18». В его активе также 150 заблокированных бросков и 139 силовых приемов.

Фегервары пропустил плей-офф из-за травмы колена.

«Вашингтон», «Рейнджерс», «Каролина» и «Тампа» интересуются Элерсом. У форварда 70 очков за 77 матчей в прошлом сезоне