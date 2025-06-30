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  • Генменеджер «Вашингтона»: «Мирошниченко имеет шанс быть в составе в следующем сезоне. Нужно провести хороший тренировочный лагерь, показать тренерам, что он готов сделать следующий шаг»
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Генменеджер «Вашингтона»: «Мирошниченко имеет шанс быть в составе в следующем сезоне. Нужно провести хороший тренировочный лагерь, показать тренерам, что он готов сделать следующий шаг»

Крис Патрик считает, что Иван Мирошниченко может больше играть за «Вашингтон».

В прошлом сезоне нападающий набрал 4 (1+3) очка в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Думаю, что Миро имеет хороший шанс быть в составе в следующем сезоне. Ему нужно провести хороший тренировочный лагерь. Надо показать тренерам, что он готов сделать следующий шаг.

У молодого хоккеиста не так много возможностей для ошибок, правильно? Это несправедливо, но каждый игрок в команде через это прошел. Поэтому нужно быть готовым.

Необходимо настроиться на то, что нужно выкладываться на 100 процентов в каждой смене на каждой тренировке, каждую смену на каждом контрольном матче, и сделать так, чтобы Спенсер Карбери сказал: «Я не могу убрать Миро. Я не могу исключить его из состава. Он нам нужен, потому что без него команде будет хуже», – заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
logoИван Мирошниченко
logoВашингтон
logoСпенсер Карбери
logoКрис Патрик
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