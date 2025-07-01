«Вашингтон» подписал контракт с Чисхольмом на 2 года. Кэпхит – 1,6 млн долларов
Защитник Деклан Чисхольм подписал контракт с «Вашингтоном».
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,6 млн долларов в год в среднем.
«Вашингтон» выменял игрока у «Миннесоты» 29 июня.
25-летний Деклан Чисхольм набрал 12 (2+10) очков в 66 играх в минувшем сезоне.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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