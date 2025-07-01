«Вашингтон», «Рейнджерс», «Каролина» и «Тампа» интересуются Элерсом. У форварда 70 очков за 77 матчей в прошлом сезоне
«Вашингтон», «Рейнджерс», «Каролина» и «Тампа» интересуются Николаем Элерсом.
Об этом сообщает журналист The Athletic Мурат Атес.
Вариант с «Тампой» считается наиболее маловероятным: клубу будет сложно освободить средства под потолком зарплат.
Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта добавляет, что «Анахайм» также рассчитывает усилить состав 29-летним датчанином.
В минувшем сезоне Элерс провел за «Виннипег» 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 63 (24+39) очка при полезности «плюс 15». В плей-офф на его счету 5+2 за 8 игр.
На уровне НХЛ нападающий провел 719 матчей с учетом плей-офф, набрав 541 (234+307) очко при полезности «плюс 98».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Мурата Атеса
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