«Детройт» продлил Берггрена на год и 1,825 млн долларов. Форвард набрал 12+12 в 75 играх в прошлом сезоне

«Детройт» продлил Юнатана Берггрена на год и 1,825 млн долларов.

По прошлому контракту зарплата 24-летнего игрока составляла 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне швед провел 75 матчей за «Ред Уингс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 24 (12+12) очка при полезности «минус 13» и среднем времени на льду 12:58.

Всего в регулярках лиги у него 154 игры и 58 (29+29) баллов. В АХЛ – 127 (49+78) очков в 130 матчах.