«Детройт» продлил контракт с Юханссоном на 2 года. Кэпхит – 1,125 млн долларов
Защитник Альберт Юханссон подписал новый контракт с «Детройтом».
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,125 млн долларов в год в среднем.
В минувшем сезоне Альберт Юханссон провел 61 игру в регулярном чемпионате и набрал 9 (3+6) баллов при показателе полезности «минус 11».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Детройта»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости