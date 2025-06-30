«Детройт» продлил контракт с Юханссоном на 2 года. Кэпхит – 1,125 млн долларов

Защитник Альберт Юханссон подписал новый контракт с «Детройтом».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,125 млн долларов в год в среднем.

В минувшем сезоне Альберт Юханссон провел 61 игру в регулярном чемпионате и набрал 9 (3+6) баллов при показателе полезности «минус 11».