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Патрик Кэйн и «Детройт» продлили контракт на год с зарплатой 3 млн долларов

Патрик Кэйн продолжит выступать за «Детройт».

36-летний форвард заключил новое соглашение с «Ред Уингс» на один сезон с зарплатой в размере 3 млн долларов.

В прошлом сезоне американец получал в «Детройте» 4 млн.

В 72 матчах минувшего чемпионата НХЛ Кэйн, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, набрал 59 (21+38) очков с полезностью «минус 16».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Детройта»
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