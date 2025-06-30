«Эдмонтон» продлил контракт с Капаненом на год. Кэпхит – 1,3 млн долларов

Нападающий Каспери Капанен подписал новый контракт с «Эдмонтоном».

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 1,3 млн долларов.

Напомним, «Эдмонтон » забрал игрока с драфта отказов «Сент-Луиса» в ноябре 2024 года.

Всего в минувшем сезоне Каспери Капанен провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (6+8) баллов. В плей-офф он сыграл 12 матчей, отметившись 6 (3+3) очками.