«Эдмонтон» продлил контракт с Капаненом на год. Кэпхит – 1,3 млн долларов
Нападающий Каспери Капанен подписал новый контракт с «Эдмонтоном».
Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 1,3 млн долларов.
Напомним, «Эдмонтон» забрал игрока с драфта отказов «Сент-Луиса» в ноябре 2024 года.
Всего в минувшем сезоне Каспери Капанен провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (6+8) баллов. В плей-офф он сыграл 12 матчей, отметившись 6 (3+3) очками.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Эдмонтона»
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