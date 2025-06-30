«Эдмонтон» продлил контракт с Филпом на год. Кэпхит – 775 тысяч долларов
Нападающий Ноа Филп подписал новый контракт с «Эдмонтоном».
Срок двустороннего соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 775 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Ноа Филп провел 15 игр в НХЛ и сделал 2 передачи.
В его активе также 35 (19+16) очков в 55 матчах в АХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
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