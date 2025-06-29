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Галуцену предложили возглавить «Даллас», идут переговоры о контракте (Даррен Дрегер)

Глен Галуцен может стать главным тренером «Далласа».

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Глен Галуцен получил предложение стать главным тренером «Даллас Старс». В настоящее время ведутся переговоры о контракте», – написал Дрегер.

Галуцен уже был главным тренером «Старс» (с 2011 по 2013 год), сейчас он работает ассистентом в «Эдмонтоне».

Ранее «Даллас» уволил Питера Дебура с поста главного тренера. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
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