Галуцену предложили возглавить «Даллас», идут переговоры о контракте (Даррен Дрегер)
Глен Галуцен может стать главным тренером «Далласа».
Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
«Глен Галуцен получил предложение стать главным тренером «Даллас Старс». В настоящее время ведутся переговоры о контракте», – написал Дрегер.
Галуцен уже был главным тренером «Старс» (с 2011 по 2013 год), сейчас он работает ассистентом в «Эдмонтоне».
Ранее «Даллас» уволил Питера Дебура с поста главного тренера.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
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