Галуцену предложили возглавить «Даллас», идут переговоры о контракте (Даррен Дрегер)

Глен Галуцен может стать главным тренером «Далласа».

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Глен Галуцен получил предложение стать главным тренером «Даллас Старс». В настоящее время ведутся переговоры о контракте», – написал Дрегер.

Галуцен уже был главным тренером «Старс» (с 2011 по 2013 год), сейчас он работает ассистентом в «Эдмонтоне ».

Ранее «Даллас» уволил Питера Дебура с поста главного тренера.