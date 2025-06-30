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Генменеджер «Эдмонтона» о новом контракте Макдэвида: «Ждем возможности начать переговоры, когда он будет готов. Первое июля – это просто дата, она не влияет на процесс»

Генменеджер «Эдмонтона» высказался о новом контракте Коннора Макдэвида.

Начиная с 1 июля 28-летний канадец может продлить соглашение с клубом.

Его действующий контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 12,5 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26. 

«Мы готовы начать переговоры, когда он будет готов. Я думаю, Коннор заслужил право выбрать момент, когда он захочет начать вдаваться во все подробности. Мы готовы уже сейчас, и он это знает. 

Да, 1 июля – это дата, когда мы можем официально подписать с ним контракт. Но вообще это просто еще одна дата, на самом деле она не влияет на процесс. 

Пока мы не говорили с ним о контракте. Мы говорили о команде, о том, как можно ее улучшить, о его видении ситуации и так далее. Переговоры о контракте еще даже не начинались», – сказал Стэн Боумэн

Макдэвид провел 712 матчей в регулярках НХЛ и набрал 1082 (361+721) очка. В плей-офф – 96 игр и 150 (44+106) баллов. В двух последних сезонах «Ойлерс» дважды проиграли «Флориде» в финале Кубка Стэнли. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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