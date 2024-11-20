«Эдмонтон» забрал Капанена с драфта отказов «Сент-Луиса»
Нападающий Каспери Капанен перешел в «Эдмонтон».
«Ойлерс» забрали игрока с драфта отказов «Сент-Луиса».
Контракт форварда с зарплатой 1 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.
В нынешнем сезоне Каспери Капанен провел 10 матчей в НХЛ и забил 1 гол при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 11:19.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
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