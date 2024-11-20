«Эдмонтон» забрал Капанена с драфта отказов «Сент-Луиса»

Нападающий Каспери Капанен перешел в «Эдмонтон».

«Ойлерс» забрали игрока с драфта отказов «Сент-Луиса ».

Контракт форварда с зарплатой 1 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Каспери Капанен провел 10 матчей в НХЛ и забил 1 гол при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 11:19.