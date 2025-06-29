«Коламбус» продлил контракт с Фаббро на 4 года. Кэпхит – 4,125 млн долларов

Защитник Данте Фаббро подписал новый контракт с «Коламбусом».

Срок соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 4,125 млн долларов в год в среднем.

Напомним, «Коламбус » забрал Данте Фаббро с драфта отказов «Нэшвилла» в ноябре 2024 года.

Всего защитник провел 68 игр в минувшем сезоне и набрал 26 (9+17) баллов при показателе полезности «плюс 20».