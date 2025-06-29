«Коламбус» продлил контракт с Фаббро на 4 года. Кэпхит – 4,125 млн долларов
Защитник Данте Фаббро подписал новый контракт с «Коламбусом».
Срок соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 4,125 млн долларов в год в среднем.
Напомним, «Коламбус» забрал Данте Фаббро с драфта отказов «Нэшвилла» в ноябре 2024 года.
Всего защитник провел 68 игр в минувшем сезоне и набрал 26 (9+17) баллов при показателе полезности «плюс 20».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
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