Марнер – лучший свободный агент по мнению TSN, Беннетт – 2-й, Таварес – 3-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 19-й, Кузьменко – 31-й, Дадонов – 45-й
Митч Марнер – лучший свободный агент по версии TSN.
TSN представит лист хоккеистов, которые 1 июля могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Его возглавил нападающий «Торонто» Митч Марнер.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Митч Марнер («Торонто»);
2. Сэм Беннетт («Флорида»);
3. Джон Таварес («Торонто»);
4. Николай Элерс («Виннипег»);
5. Брок Босер («Ванкувер»);
6. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»);
7. Иван Проворов («Коламбус»);
8. Брок Нелсон («Колорадо»);
9. Мэтт Дюшен («Даллас»);
10. Аарон Экблад («Флорида»);
11. Брэд Маршанд («Флорида»);
12. Джейк Аллен («Нью-Джерси»);
13. Микаэль Гранлунд («Даллас»);
14. Райан Донато («Чикаго»);
15. Данте Фаббро («Коламбус»);
...
19. Дмитрий Орлов («Каролина»);
...
31. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»);
...
45. Евгений Дадонов («Даллас»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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