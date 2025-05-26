Марнер – лучший свободный агент по мнению TSN, Беннетт – 2-й, Таварес – 3-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 19-й, Кузьменко – 31-й, Дадонов – 45-й

Митч Марнер – лучший свободный агент по версии TSN.

TSN представит лист хоккеистов, которые 1 июля могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Его возглавил нападающий «Торонто» Митч Марнер.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Митч Марнер («Торонто »);

2. Сэм Беннетт («Флорида»);

3. Джон Таварес («Торонто »);

4. Николай Элерс («Виннипег »);

5. Брок Босер («Ванкувер »);

6. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»);

7. Иван Проворов («Коламбус»);

8. Брок Нелсон («Колорадо »);

9. Мэтт Дюшен («Даллас»);

10. Аарон Экблад («Флорида »);

11. Брэд Маршанд («Флорида»);

12. Джейк Аллен («Нью-Джерси»);

13. Микаэль Гранлунд («Даллас»);

14. Райан Донато («Чикаго»);

15. Данте Фаббро («Коламбус»);

...

19. Дмитрий Орлов («Каролина»);

...

31. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»);

...

45. Евгений Дадонов («Даллас»).