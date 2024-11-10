«Коламбус» забрал Фаббро с драфта отказов. Защитник покинул «Нэшвилл»
Данте Фаббро больше не будет играть за «Нэшвилл» .
26-летний хоккеист был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал «Коламбус». Чтобы освободить для него место в составе, «Блю Джекетс» перевели в список травмированных форварда Кента Джонсона.
В марте Фаббро и «Нэшвилл» продлили контракт на один год, зарплата – 2,5 млн долларов. В этом сезоне защитник принял участие в шести матчах.
Подробно со статистикой канадца можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
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