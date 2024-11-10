«Коламбус» забрал Фаббро с драфта отказов. Защитник покинул «Нэшвилл»

Данте Фаббро больше не будет играть за «Нэшвилл» .

26-летний хоккеист был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал «Коламбус ». Чтобы освободить для него место в составе, «Блю Джекетс» перевели в список травмированных форварда Кента Джонсона.

В марте Фаббро и «Нэшвилл » продлили контракт на один год, зарплата – 2,5 млн долларов. В этом сезоне защитник принял участие в шести матчах.

Подробно со статистикой канадца можно ознакомиться здесь .