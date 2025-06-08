«Рейнджерс» готовы к серьезным изменениям в составе. Только Шестеркин, Панарин и Фокс не будут доступны для обмена (Артур Стэйпл)

«Рейнджерс» готовы к серьезным изменениям в составе.

После невыхода в плей-офф в сезоне-2024/25 клуб из Нью-Йорка полностью обновил тренерский штаб.

Команду возглавил Майк Салливан, помогать ему будут Дэвид Куинн, Джо Сакко и Тай Хеннес.

«Рейнджерс » входят в число команд (наряду с «Баффало», «Ютой» и «Сиэтлом»), готовых в ближайшее время встряхнуть состав.

Игорь Шестеркин , Артемий Панарин и Адам Фокс могут быть единственными игроками команды, недоступными для обмена», – написал в соцсети журналист The Athletic Артур Стэйпл.

У 33-летнего форварда Панарина остается 1 год действия контракта со средней годовой зарплатой 11,6 миллиона долларов.

У 29-летнего вратаря Шестеркина 1 июля вступит в силу новый 8-летний контракт с кэпхитом 11,5 млн долларов.

У 27-летнего защитника Фокса остается 4 года действия контракта с кэпхитом 9,5 млн долларов.