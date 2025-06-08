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Панарин назвал себя чемпионом «Рейнджерс» по настольному теннису: «У меня там немного соперников: Шестеркин, Зибанежад. У остальных АХЛ по теннису»

Артемий Панарин сказал, что лучше всех в «Рейнджерс» играет в настольный теннис.

В воскресенье в «Лужниках» состоялся фестиваль настольного тенниса, в котором поучаствовало более 5000 спортсменов. В шоу‑матче приняли участие Панарин и Михаил Сергачев.

– Как часто вы играете в настольный теннис?

– По крайней мере, я верю в то, что теннис помогает в хоккее, потому что развивает координацию. Мы иногда в раздевалке «Нью‑Йорк Рейнджерс» поигрываем в пинг‑понг. Я это дело люблю.

– Кто чемпион в вашей раздевалке?

– Собственно, я. У меня там немного соперников: Игорь Шестеркин, Мика Зибанежад. Только эти двое. Остальные – в другой лиге. По меркам хоккея там у них АХЛ по теннису, – сказал форвард «Рейнджерс».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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