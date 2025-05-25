Шестеркин поздравил «Спартак» с победой в Кубке Харламова: «Молодцы, что довели дело до конца. Хотел бы выделить вратаря Кузьменко – красавец, великолепный плей-офф»
Игорь Шестеркин поздравил МХК «Спартак» с победой в Кубке Харламова.
«Ребята, всем привет, поздравляю вас с победой, вы огромные молодцы, что довели дело до конца. Наслаждайтесь этой победой, наслаждайтесь званием чемпионов.
Хотел бы выделить игру вашего вратаря Ярослава Кузьменко. Ты красавец, провел великолепный плей-офф. Желаю тебе не останавливаться на достигнутом, каждый день ставить себе новые задачи и добираться до них», – сказал голкипер «Рейнджерс», выигрывавший Кубок Харламова со «Спартаком» в 2014 году.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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