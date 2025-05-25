Шестеркин поздравил «Спартак» с победой в Кубке Харламова: «Молодцы, что довели дело до конца. Хотел бы выделить вратаря Кузьменко – красавец, великолепный плей-офф»

Игорь Шестеркин поздравил МХК «Спартак» с победой в Кубке Харламова.

«Ребята, всем привет, поздравляю вас с победой, вы огромные молодцы, что довели дело до конца. Наслаждайтесь этой победой, наслаждайтесь званием чемпионов.

Хотел бы выделить игру вашего вратаря Ярослава Кузьменко. Ты красавец, провел великолепный плей-офф. Желаю тебе не останавливаться на достигнутом, каждый день ставить себе новые задачи и добираться до них», – сказал голкипер «Рейнджерс », выигрывавший Кубок Харламова со «Спартаком » в 2014 году.

«СКА-1946» проиграл «Спартаку» в финале МХЛ – после камбэка с 0-3. Ротенберг тоже причастен