Андреянов о контракте с ЦСКА на 5 лет: «Я долго думал. Сорокин уехал в НХЛ в 24 года, Шестеркин – то же самое. Все едут туда, когда уже стали звездами в России»

Петр Андреянов высказался о продлении контракта с ЦСКА на 5 лет.

18-летний вратарь «Красной Армии» стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2025. «Коламбус» взял его в первом раунде под 20-м общим номером.

– Почему вы подписались с ЦСКА сразу на пять лет? Зачем так долго?

– Я долго думал. И есть примеры – так, Илья Сорокин уехал в НХЛ в 24 года. То же самое – Игорь Шестеркин. Все едут туда, когда уже стали звездами в России.

– «Красная Армия» не блистала, но вы отражали в чемпионате 94,2% бросков. Как это удалось?

– Все зависит от работы. И скажу спасибо партнерам – они где‑то недорабатывали в игре, чтобы я смог сделать красивый сэйв. Но это шутка, – сказал Андреянов.