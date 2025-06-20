Плющев о российском хоккее: «У нас тренеров чуть ли не по объявлению набирают – по звонкам, по родственным связям. У нас нет воспроизводства игроков – надо менять систему подготовки»

Владимир Плющев поделился размышлениями о проблемах российского хоккея.

«Вот сейчас в прессе у нас много выступлений, что мы уже не хоккейная держава , сдали все позиции. Мы позиции давно сдавали. Что же вы молчали?

Я лет пятнадцать лет назад сказал, когда отчитывался на исполкоме Федерации хоккея за неудачные выступления на МЧМ. Я сказал, что да, неудачное выступление. Но смотрите в корень: у нас нет воспроизводства игроков.

У нас до сих пор с того момента дефицит центральных нападающих, дефицит хороших защитников. Вот был Никишин – уехал в НХЛ. Но ему там будет сложно адаптироваться, потому что то, что позволяли ему здесь, там ему не позволят.

Надо систему подготовки менять, а не заниматься шапкозакидательством, как многие делают. Сейчас по заусенцам стригут, что-то там пытаются наскрести, но есть проблема.

Сейчас и с иностранцами будут проблемы, потому что они по старой памяти будут требовать очень большие контракты, а большие контракты платить уже не очень хочется, потому что приезжают люди у нас далеко не энхаэловцы, а ахаэловцы, а это не тот контингент, чтобы платить бешеные контракты.

Вот, например, детско-спортивная школа ЦСКА во времена Анатолия Владимировича Тарасова была школа-монстр, которая готовила резервы и для своей команды, и все игроки на периферии тоже были игроками достаточно высокого уровня. А сейчас все московские клубы за счет периферии как раз формируются, а не за счет своих воспитанников. А это проблема.

Когда будут у нас работать тренерами те, кто имеет и образование, и опыт, и культуру, а не те, которые хотят работать, тогда будет все по-другому.

А когда у нас тренеров чуть ли не по объявлению набирают – по звонкам, по родственным связям и так далее, – тогда так и получается.

Ну чему ты можешь научить, если ты сам не владеешь ни методиками, ни чем-то другим? Да и опыта никакого нет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .