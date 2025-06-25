Вайсфельд о Ларионове: «СКА может обеспечить его топ-игроками для побед, чего «Торпедо» не могло. Игорь много говорит, но говорить – одно, а делать – другое»

Леонид Вайсфельд заявил, что СКА может обеспечить Игоря Ларионова топ-игроками.

– В СКА, на первый взгляд, ничего не происходит, и это непривычно для межсезонья. С другой стороны, может, они со всеми новичками договорились и спокойно в отпуск ушли. Вернутся и в один день объявят восемь подписаний. Может, они считают, что состав команды – и так нормальный. Там народ-то есть, глубина хорошая.

– Только лучшие ушли – Никишин, Демидов, Грицюк, Бардаков…

– Селекционная работа так или иначе идет. У СКА – хорошая команда. Сколько у них иностранцев?

– Не было никого.

– Только иностранцев они могут подписать пять человек, видите, какой резерв? Наверняка с кем-то достигнуты договоренности о переходах, может, закончатся «лагеря», и кого-то отцепят из клубов НХЛ. Тут никто не знает, как обстоит ситуация, все в руках руководителей СКА.

– Чего ждать от тренера Игоря Ларионова в армейском клубе?

– Меня очень заинтересовала фраза, которую он произнес после поражения в первом раунде Кубка Гагарина от «Локомотива»: если бы у меня, дескать, были Макаров, Ларионов, Крутов, я бы этот «Локомотив» обыграл.

Значит, в «Торпедо» ему не хватало квалифицированных хоккеистов. СКА может обеспечить его топовыми мастерами – по меркам КХЛ возможности у клуба большие.

И вот мне интересно: чего Ларионов с ними добьется? Тут никакого сарказма, просто на самом деле интересно. Игорь много чего говорит: «зеленая диета», футбол, здоровый образ жизни...

– Не меньше, чем Роман Ротенберг, предыдущий тренер СКА.

– Не меньше, просто у них разные направления беседы. Но говорить – одно, а делать – другое. Очень интересно понаблюдать за работой Ларионова в СКА именно с тех позиций, что клуб наверняка соберет для него игроков, которые ему нужны для побед, чего не могло сделать «Торпедо», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.