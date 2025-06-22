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  • Черкас о СКА: «Меняется модель развития. Руководству нравится модель «Локомотива» – они собирают 12-13-летних ребят по всей стране и доводят до высокого уровня»
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Черкас о СКА: «Меняется модель развития. Руководству нравится модель «Локомотива» – они собирают 12-13-летних ребят по всей стране и доводят до высокого уровня»

Сергей Черкас считает, что СКА меняет модель развития.

Клуб из Санкт-Петербурга расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера.

– Я думаю, меняется модель развития СКА. Если раньше СКА покупал на рынке известных игроков, которые могли обеспечить высокий уровень игры, менял их, отдавал в другие клубы, то сейчас будет по-другому.

Громких приобретений может не быть, хотя еще недавно СМИ сообщали о том, что клуб может приобрести вратаря Фукале, форварда Хмелевски и других топовых игроков.

Акценты в развитии СКА смещаются. Школа клуба и так работала хорошо, но, видимо, хотят усилить это направление, найти для подготовки игроков новых специалистов.

Может, руководителям СКА понравилась модель, которой придерживается «Локомотив» – этот клуб собирает по всей стране 12-13-летних ребят, выращивает их, доводит до высокого уровня. В минувшем сезоне «Локо» выиграл Кубок Гагарина.

– А за что будет бороться в предстоящем сезоне СКА, никто не понимает.

– Пока трудно понять. Вопросов больше, чем ответов. Мы знаем, что из команды ушли ведущие игроки – Никишин, Демидов, Грицюк, Бардаков, Кузнецов. Тот состав, который есть, может стать каркасом для создания команды. Но, конечно, ей потребуется усиление в каждую линию.

А так руководство клуба, видимо, разрабатывает стратегию «вдолгую», и судить о том, какие плоды она принесет, можно будет позже, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Черкас о СКА: «Обычно клуб был на главных страницах – приобретения, обмены. Сейчас этого нет. До сих пор не объявлены тренеры, никто не сказал, какой будет система»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Сергей Черкас
logoЗак Фукале
logoКХЛ
logoСКА
logoЕвгений Кузнецов
logoЛокомотив
logoАрсений Грицюк
logoИван Демидов
logoСаша Хмелевски
logoАлександр Никишин
logoЗахар Бардаков
logoКубок Гагарина
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