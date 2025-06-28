Андреянов о выборе под 20-м номером на драфте НХЛ: «На меня не давит. Выхожу на лед, делаю свою работу, прессу не читаю»

Петр Андреянов заявил, что на него не давит выбор в 1-м раунде драфта НХЛ.

18-летний голкипер системы ЦСКА стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2025. «Коламбус » взял его в первом раунде под 20-м общим номером.

– Есть ли какое-то повышенное давление от такого высокого выбора?

– На меня ничего не давит. Я не читаю прессу. Я выхожу на лед и делаю свою работу.

– Были новости, что ты продлил контракт с ЦСКА до 2030 года. Правда ли это, и насколько «Колумбус» беспокоит, то, что ты можешь приехать уже взрослым игроком?

– Они не беспокоились, потому что взяли высоко. Один генменеджер говорил, что, если тебе нравится игрок, то почему бы его не взять его сейчас и подождать, когда он станет готовым.

– Три российских вратаря выбраны в первых двух раундах. Какие отношения с Медведевым и Фроловым – есть ли хорошее знакомство, соперничество? Как у Сорокина и Шестеркина, которые давно дружат.

– Мы с Семой Фроловым очень долго дружим. Сейчас в Майами тоже живем вместе. Помогаем друг другу. Если какая-то трудность возникает, то можем пообщаться. Мы стали братьями, – сказал Петр Андреянов .