20-й номер драфта Андреянов: «От груди жму сотку, приседаю с весом 190 кг. Люблю позаниматься с железом, поэтому такой большой, вешу 93,6 кг»

Петр Андреянов рассказал, что любит заниматься со штангой в зале.

18-летний голкипер системы ЦСКА стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2025. «Коламбус » взял его в первом раунде под 20-м общим номером.

– Вы габаритный парень. Сколько весите при росте 188 см?

– Я вешу 93,6 кг. Да я просто с детства привык тягать штангу. Присед, жим. Я в зале люблю позаниматься с железом, поэтому и получается быть таким большим.

– С какими весами работаете?

– От груди я жму сотку, а приседаю с весом 190 кг, – сказал Петр Андреянов .