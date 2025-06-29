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  • 20-й номер драфта Андреянов: «От груди жму сотку, приседаю с весом 190 кг. Люблю позаниматься с железом, поэтому такой большой, вешу 93,6 кг»
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20-й номер драфта Андреянов: «От груди жму сотку, приседаю с весом 190 кг. Люблю позаниматься с железом, поэтому такой большой, вешу 93,6 кг»

Петр Андреянов рассказал, что любит заниматься со штангой в зале.

18-летний голкипер системы ЦСКА стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2025. «Коламбус» взял его в первом раунде под 20-м общим номером.

– Вы габаритный парень. Сколько весите при росте 188 см?

– Я вешу 93,6 кг. Да я просто с детства привык тягать штангу. Присед, жим. Я в зале люблю позаниматься с железом, поэтому и получается быть таким большим.

– С какими весами работаете?

– От груди я жму сотку, а приседаю с весом 190 кг, – сказал Петр Андреянов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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