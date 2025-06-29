Андреянов о сравнении с Бобровским: «Очень сильный вратарь, но хочу быть выше – чтобы выходящих на драфт сравнивали со мной»

Петр Андреянов высказался о сравнениях с Сергеем Бобровским.

«Коламбус » взял 18-летнего вратаря в первом раунде драфта под 20-м общим номером.

«Меня сравнивают с Бобровским, но я хочу, чтобы я был выше и других людей, которые только выходят на драфт, сравнивали со мной. Но я согласен с тем, что Сергей Бобровский – очень сильный вратарь. Он выиграл два Кубка Стэнли, сделал это дважды подряд. Это очень сильно.

Ему говорили, что у него ничего не получится, а он просто делал свою работу. Он любит хоккей, из-за сильной любви к хоккею он достиг таких вершин», – сказал вратарь системы ЦСКА .