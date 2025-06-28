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3 российских вратаря попали в топ-50 драфта НХЛ – впервые в истории. Фролова выбрали 41-м, Медведева – 47-м

В топ-50 драфта НХЛ впервые в истории выбраны 3 российских вратаря.

Сегодня в Лос-Анджелесе проходят раунды драфта НХЛ-2025 со второго по седьмой.

В первом раунде вратарь Петр Андреянов был выбран «Коламбусом» под 20-м номером. 

Сегодня «Каролина» выбрала Семена Фролова под 41-м номером, а «Ванкувер» взял Алексея Медведева под 47-м. 

Таким образом, впервые в истории сразу 3 российских голкипера были выбраны в топ-50 драфта. В 2024 году было два: «Колорадо» выбрал Илью Набокова под 38-м номером, «Нью-Джерси» – Михаила Егорова под 49-м.

В предыдущий раз 3 вратаря из одной страны вошли в топ-50 драфта в 2004 году – выбрали трех голкиперов из Канады.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Elite Prospects
logoНХЛ
logoСемен Фролов
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